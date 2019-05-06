شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تغلق 52 موقعاً مخالفاً.. معامل أغذية ومراكز تجارية ومطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت أمانة محافظة جدة، 52 موقعا مخالفا، في شهر شعبان الماضي، وذلك بعد 838 زيارة ميدانية؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك.

Advertisements

شملت المواقع التي تم إغلاقها “معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية”، بجهود من فرق الرقابة في البلديات وحملة مكافحة التبغ.

وفي ذات السياق، تم رصد 1702 مخالفة جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض.

كما شملت المخالفات سوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، فيما كانت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.