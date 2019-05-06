شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد أوقات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين أول أيام رمضان، دليلاً بأوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

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وحددت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوقات عمل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق والمحافظات، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة مساءً، بينما يبدأ الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الساعة 12:30 صباحاً؛ وفق الرابط.

ويشمل دليل أوقات الدوام، المركز الموجودة في الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن، والمنطقة الشرقية، والرياض، والأحساء، وبيشة ونجران، والقريات، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، ومكة، والطائف، والباحة، والقنفدة، وعسير، وجازان.

وبينت وزارة الصحة، أن دليل أوقات عمل المراكز الصحية الأولية، يشمل التوقيتات المعلنة المشمولة بالدوام الممتد والرعاية العاجلة بالمناوبة يوماً كاملاً، والمناوبة 12 ساعة، التي يكون الدوام الصباحي خلالها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً، بينما يكون الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الثالثة والنصف صباحاً.