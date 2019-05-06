شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، عن تقديم موعد إيداع دفعة شهر مايو ليوم واحد فقط، مبيناً أن الإيداع سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو، وذلك بعد أن وافق يوم العاشر (الجمعة) إجازة رسمية.

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ورداً على أحد المتسائلين بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة (الثامنة عشر) قال حساب المواطن عبر “تويتر”: “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وموعد صرف الدعم للدفعة القادمة 9 مايو”.

وقال البرنامج: “إن عملية التسجيل في حساب المواطن دفعة شهر يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر الحالي في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون إيداع الدعم للدفعة التالية”.

يُذكر أنه بحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم “حساب المواطن” يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة.