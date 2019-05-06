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شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان.. مصادرة 134 كيلو أغذية وخضروات فاسدة في طبرجل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف:
تمكنت بلدية طبرجل التابعة لأمانة الجوف، اليوم الاثنين، من مصادرة 94 كيلو من خلطات الأرز مع ورق العنب؛ لتحضيرها بطريقة غير صحية.
وكانت بلدية طبرجل قد كثفت من جولاتها الرقابية، على الأسواق والمطاعم، في أول أيام شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”.
كما أسفرت عن مصادرة 40 كيلو من الخضراوات الفاسدة، ومخلل الخضار، بالإضافة إلى مصادرة عدة مخالفات أخرى.
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