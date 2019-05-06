الان تتابع أستراليا تبحث عن اللص “شبيه ترامب” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
التقطت كاميرات مراقبة في مدينة بريزبن الأسترالية، لصا محتالا غلب على سرقته طابع الفكاهة، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم واجهة محل مجوهرات ويسرق منتجات أخرى وهو يرتدي قناعا يشبه وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونشرت شرطة كوينزلاند الأسترالية مقطع الفيديو، الذي أظهر اللص وهو يحطم واجهة محل للمجوهرات باستخدام ما يبدو وكأنه مطرقة، ثم أكمل تحطيم الزجاج بقدمه، إلى أن نجح في الوصول إلى المجوهرات المعروضة وسرقتها.
وفي مقطع فيديو آخر، ظهر اللص الذي يشبه ترامب وهو يسرق أجهزة إلكترونية من محل آخر، والتي سقط خلالها قناعه لوهلة وظهر وجهه الحقيقي.
وفي نهاية الفيديو، وقف اللص خارج المحل وجمع مسروقاته، وقد ظهر وجهه بشكل واضح، مما دفع الشرطة لنشر مقطع الفيديو في محاولة لدفع الناس لتقديم معلومات عنه، في حال تعرف عليه أحدهم.
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