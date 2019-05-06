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مايكروسوفت تستعرض متصفحها المبني على كروميوم لنظام ماك

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مايكروسوفت تستعرض متصفحها المبني على كروميوم لنظام ماك دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تستعرض متصفحها المبني على كروميوم لنظام ماك

بدأت مايكروسوفت مؤتمرها السنوي للمطورين في سياتل الأمريكية، وأطلقت معه استعراض بسيط لنسخة ماك من متصفح إيدج القادم والمبني على نظام كروميوم مفتوح المصدر، وهو نفس النظام الذي طورته عليه قوقل متصفحها كروم وكذلك نظام تشغيلها الخاص بالحواسيب.

وبالطبع، فإن المتصفح يأتي بشكل شبيه بنسخة متصفح قوقل كروم، حيث واجهة المستخدم العادية مع سهولة في إضافة وتفضيل علامات التبويب، بجانب القدرة على تفعيل الإضافات المختلفة المساعدة في المتصفح. لكن تقدم مايكروسوفت خيارًا يسمح بجعل واجهة المستخدم أقرب لمتصفح إكسبلورر.

كانت الشركة قد أطلقت أولى نسخ الاختبار لمتصفحها الشهر الماضي لكن على نظام ويندوز 10 فقط، أما الآن فقد استعرضت نسخة نظام ماك والتي ستكون النسخة الأولى لمتصفح من مايكروسوفت منذ تحديث إكسبلورر قبل 16 سنة! حيث كان المتصفح السابق هو الافتراضي على نظام ماك من 1998 إلى 2003 قبل أن تستبدله آبل بمتصفح سفاري.

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التدوينة مايكروسوفت تستعرض متصفحها المبني على كروميوم لنظام ماك ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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