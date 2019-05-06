دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت مايكروسوفت بتطوير خدمة ذكية باسم “Ideas in Word” تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة لدى المستخدمين من خلال تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في كتاباتهم على تطبيق وورد، وذلك في نسخة التطبيق عبر الإنترنت (أونلاين) لتصبح أشبه بنسخة مستندات قوقل.

وأثناء الكتابة سيبدأ تطبيق مايكروسوفت وورد بتقديم اقتراحات حول تعديل الأخطاء الواردة في النص لإعادة كتابة بعض الجمل أو تصحيح الأخطاء اللغوية أو النحوية وهذا بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال مئات الملايين من الجمل والكلمات التي تم كتابتها ويتم كتابتها يوميًا.

والشيء المميز الأخر في خدمة ” Ideas in Word” هو أنها تقدم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، تحديد أهم النقاط في النص، وكذلك توضيح الاختصارات المكتوبة.

ستكون هذه الخدمة متاحة للمعاينة خلال شهر يونيو القادم، وبكل تأكيد ستقدم نقلة كبيرة للمستخدمين لتطوير كتابتهم لكن من غير المعروف هل ستقدم مستوى أفضل من مستندات قوقل أم لا.

التدوينة مايكروسوفت وورد سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء وتحسين الكتابة ظهرت أولاً على عالم التقنية.