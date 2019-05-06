شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم الإصلاح يجلب مخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الاثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد. وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم. Advertisements كان الحريرى يتحدث فى تصريحات متلفزة عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه برى. وتناقش الحكومة مسودة الميزانية.

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