شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السودانية تضبط أسلحة وأحزمة ناسفة خلال مداهمة عقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء السودان اليوم الاثنين أن القوات السودانية ضبطت أحزمة ناسفة وأسلحة مزدوة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم فى التفجير عن بعد وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية خلال مداهمة عقار فى العاصمة الخرطوم.

وقالت الوكالة إن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقارا بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

ولم يتضح إن كانت الأسلحة لها صلة بأى شكل من الأشكال بالأزمة السياسية الحالية فى البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كانت قد جرت اعتقالات خلال المداهمة أو من يمتلك تلك الأسلحة.