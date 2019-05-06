شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الصينية تؤكد اهتمام بلادها بالسودان وما يجرى فيه من تطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم، والمبعوثة الصينية للسودان، شو جينفجو.

وأكدت المبعوثة الصينية، فى تصريح صحفى، اهتمام الصين الكبير بالسودان وما يجرى فيه من تطورات سياسية باعتباره بلدا صديقا.

وشددت المبعوثة على حرص الصين على إجراء حوار مع المجلس العسكري وكافة القوى السياسية، لتقديم المساهمات الإيجابية في سبيل دفع الحوار بينها وصولا إلى سلام واستقرار بالسودان .

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التوصل إلى توافق في الرؤى مع المجلس في عدد من القضايا، مؤكدة أن الصين ستحترم وتدعم اختيار الشعب السوداني وإرادته المستقلة في الوصول إلى طريق يعزز الاستقرار والتنمية .

وأعربت عن ثقة الصين في قدرة السودانيين على التوصل إلى توافق عبر الحوار الواسع لدفع الانتقال السياسي إلى غاياته السلمية، منوهة بأن الصين ستمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، وتطوير التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوثة الصينية تؤكد اهتمام بلادها بالسودان وما يجرى فيه من تطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.