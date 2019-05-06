الأمم المتحدة: التصعيد الأخير بغزة كان الأسوأ منذ 2014

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن التصعيد الأخير خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة "كان الأسوأ" منذ حرب 2014، معتبرة أن "تحسين الوضع في غزة مرهون باستمرار الهدوء".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك "لحسن الحظ، وبعد سلسلة من المشاورات مع مصر وقطر وجميع الأطراف المعنية، تمكنا من احتواء التصعيد، استنادًا إلى تفاهمات بشأن الوضع الإنساني وسبل عيش الناس، وعدم العنف عند السياج الحدودي للقطاع".



وأضاف "الأمر متروك الآن للأطراف لتنفيذ هذه التفاهمات، وإذا استمر الهدوء فإن الأمم المتحدة تعتقد أنه سيكون بإمكانها مناقشة الترتيبات طويلة الأجل لتحسين الوضع وتقديم الإغاثة لشعب غزة، من خلال تخفيف عمليات الإغلاق، ودعم عملية المصالحة، وهما أمران مهمان لإيجاد حل سياسي لمشاكل القطاع".

وأوضح "دوغريك" أن المنسق الأممي الخاص لعملية لسلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" سيتوجه الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة مناقشاته مع الأطراف المعنية بالتهدئة في غزة.

وأشار أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش "حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية".

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جدير بالذكر أن إسرائيل شنّت خلال السنوات الماضية، ثلاثة حروب على غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو/تموز 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

ومنذ صباح السبت وحتى فجر الإثنين، شهد قطاع غزة، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.

والسبت الماضي، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ لحظة الاستهداف، واصل طاقم الوكالة العمل بكامل طاقته، وتغطية أحداث التصعيد الإسرائيلي على القطاعالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.