المعهد الدولي للصحافة يدين قصف إسرائيل مكتب الخليج 365 في غزة

فيينا/ الخليج 365

أدان المعهد الدولي للصحافة (IPI)، الإثنين، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مركزا له.

وأشار البيان إلى أن المبنى الذي يضم مكتب وكالة الخليج 365، تعرض لقصف 5 صواريخ أطلقتها القوات الجوية الإسرائيلية.

وشدد أن المعهد، يقوم بأعمال من أجل حرية الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وقال "ندين الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل في 4 مايو (الحالي) على مبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 وأدى إلى تدمير المبنى".

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وأورد البيان كلمة لمدير قسم القانون في المعهد، رافي براساد، قوله إنه "لا يمكن القبول إطلاقا بجعل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هدفا في الصراعات".

وأضاف براساد "ندين قصف المبنى الذي يضم مكتب وكالة الخليج 365 في غزة، وندعو قوات الأمن والحكومة في إسرائيل إلى الامتناع عن أي هجمات تطال المؤسسات الإعلامية، والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون خشية على أنفسهم من الاستهداف".

والسبت الماضي، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ لحظة الاستهداف، واصل طاقم الوكالة العمل بكامل طاقته، وتغطية أحداث التصعيد الإسرائيلي على القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.