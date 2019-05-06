شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولات رقابية مكثفة.. إغلاق 699 منشأة في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة:
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 699 منشأة لعدم استيفاء الشروط الصحية، وأنذرت ألفاً و698 منشأة؛ بتصحيح أوضاعها بشكلٍ عاجل.
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة لأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة، على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الصحة العامة وتقديم غذاء صحي آمن.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، زارت مؤخراً ثمانية آلاف و 318 منشأة غذائية، شملت عددًا من المطاعم والمحلات والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة والأكشاك.
وركزت الزيارات على مطاعم المأكولات والمشروبات الشعبيّة، إضافةً إلى زيارة المراكز التجارية والأسواق ومطاعم الفنادق.
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