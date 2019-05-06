الجيش الروسي: مسلحون يقصفون قاعدة جوية روسية في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلة روسية تهبط في مطار حميميم غرب سوريا قالت وزارة الدفاع الروسية إن مسلحين قصفوا قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا مرتين يوم الاثنين. وذكرت الوزارة على موقعها على الانترنت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى جراء القصف، ولم تحدث أضرار بالقاعدة العسكرية مضيفة أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

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