انت الان تتابع ترامب يدعم إسرائيل 100% ويحذر غزة: «مزيد من البؤس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، وذلك بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة ردًّا على إطلاق صواريخ من قبَله. وقال ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الإثنين: "مرة جديدة تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين، ونحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".

ووجه ترامب حديثه إلى شعب غزة قائلا: "هذه الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تجلب لكم شيئا سوى المزيد من البؤس، أنهوا العنف واعملوا من أجل السلام، هذا يمكن أن يحدث". وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية قُتل أربعة أشخاص في إسرائيل في