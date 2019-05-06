فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أمريكية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك.

وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ريفورما" المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من 3 أفراد.