محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، مشيرة إلى أن صالح هنأ، ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت: "أعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات".

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمة لجميع المسلمين في كل مكان حول العالم، أمس الأحد، هنأهم فيها بمناسبة حلول شهر رمضان، الذي بدأ اليوم أول أيامه في غالبية الدول الإٍسلامية.