لأول مرة منذ المقاطعة... أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا) في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيس وزراء البحرين هنأ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين أمير قطر وأحد قادة البحرين، منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.

وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، وتسببت في توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.