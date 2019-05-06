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روحاني يؤكد باتصال هاتفي مع أمير قطر العلاقات الأخوية مع الدوحة

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موسكو — سبوتنيك. نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "العلاقات الإيرانية القطرية علاقات أخوية، ونأمل بتوسيعها لما فيه مصلحة شعبي البلدين، والمنطقة".

© AP Photo / Darko Vojinovic

وأضاف "نؤكد على تحكيم العقل في التعاملات الدولية".

وخلص إلى القول "يجب على الدول الإسلامية أن تستخدم نفوذها للضغط على الكيان الصهيوني لإيقافه عن قتل الفلسطينيين الأبرياء".

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وشهد قطاع غزة على مدى الأيام الثلاثة الماضية تصعيدا أمنيا، حيث أسفر قصف إسرائيلي طال عشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير بنايات سكنية، فيما قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط صواريخ وقذائف صاروخية على بلدات إسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مساء أمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مصر وقطر نجحتا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ آذار/ مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

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