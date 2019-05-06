نائب روسي يصل إلى سوريا لإجراء محادثات بشأن معالجة الأطفال السوريين في القرم

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقالت بوكلونسكايا التي تترأس الوفد لوكالة "سبوتنيك": "وصل الوفد إلى سوريا. الموضوع الرئيس للزيارة هو مفاوضات مع وزارة الصحة السورية حول تنظيم علاج الأطفال السوريين المصابين والمرضى في مصحات جمهورية القرم".

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وأشارت بوكلونسكايا إلى أنه على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الخامس، الذي عقد في أواخر نيسان/ أبريل، تم عقد محادثات بين رئيس القرم سيرغي أكسينوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، محمد الخليل، تلقى رئيس القرم خلاله طلبًا باستقبال حوالي 50 جريحًا ومريضاً من الأطفال السوريين إلى شبه جزيرة القرم.

وأضافت بوكلونسكايا "لذلك، سافرنا إلى دمشق للعمل على هذه القضية على الفور، واتخاذ قرار بشأن القائمة ونوع الأمراض وتنفيذ توزيع أولي للأطفال على مصحات القرم".

وفي سياق متصل أعلن النائب الأول لرئيس منظمة المحاربين القدامى الروسية "أخوة القتال"، دميتري سابلين، يوم أمس الأحد، أن طلاب مدرسة أبناء الشهداء في طرطوس وصلوا إلى روسيا بدعوة من المنظمة، حيث سيمضون عطلة عيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى في مركز الاستجمام الدولي للأطفال "أرتيك" جنباً إلى جنب مع أطفال العسكريين الروس الذين قضوا في سوريا.