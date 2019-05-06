شكرا لقرائتكم خبر عن «ولي العهد» يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.