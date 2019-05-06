دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شبكة AMC تسرب بيانات 1.6 مليون اشتراك شملت عنوانين البريد الالكتروني وبيانات أجهزة المستخدمين

اكتشفت مجموعة من الباحثين تسريب شبكة AMC التلفزيونية الأمريكية 1.6 مليون من سجلات اشتراك مستخدميها عن طريق الخطأ لكل من خدمتيها للبث المتلفز Sundance Now وShudder، حيث شملت المعلومات المسربة بيانات البريد الالكتروني للمشتركين بالإضافة لنوع خطة الدفع التي يتبعوها؛ كما تم تسريب 6000 من قسائم وصولات الدفع التي احتوت أخر 4 أرقام من البطاقات الائتمانية المسددة لها.

فيما لم يذكر أن التسريبات احتوت معلومات وبيانات مالية كاملة حول أصحاب هذه الاشتراكات مما يعنى أنها لم تكن حساسة بدرجة عالية لتشكل خطراً عليهم من هذه الناحية، لكن من جانب أخر قد أظهر الباحثين أن البيانات قد احتوت أكثر من 441 ألف سجل تم جمعها بواسطة شركة تحليل الفيديو Youbora، شملت عنوانين IP والرمز البريدي والموقع والمدينة والولاية التي يقطنها صاحب الاشتراك بالإضافة لمعلومات تخص الجهاز المستخدم لعرض محتوى البث المباشر.

والجدير بالذكر أنه تم إعلام شبكة AMC بالمشكلة من قبل المجموعة الأمنية ليتم بعدها إخفاء قاعدة البيانات ومنع الوصول إليها من قبل جمهور المستخدمين.

التدوينة شبكة AMC تسرب بيانات 1.6 مليون اشتراك شملت عناوين البريد الإلكتروني وبيانات حول أجهزة المستخدمين ظهرت أولاً على عالم التقنية.