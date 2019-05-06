شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يدعو المجتمع الدولى إلى توفير الحماية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الوزراء الكويتى، المجتمع الدولى، للتحرك الفورى؛ لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل، وتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وأفاد بيان صادرعن مجلس الوزراء الكويتي - عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم / الإثنين / بقصر "بيان " بأن المجلس تابع بقلق وألم بالغين، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من هجمات إسرائيلية متواصلة، أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة، مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية.

ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات، وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى تحقيق التهدئة.

ومن جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء الكويتي، التفجير الإرهابي الذي وقع غرب الهند مؤخرا، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن، مؤكدا موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الكويتى يدعو المجتمع الدولى إلى توفير الحماية للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.