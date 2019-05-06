تعرض قاعدة حميميم الروسية للقصف من قبل المسلحين

وقال كوبشين "تم إطلاق عدة صوارخ من راجمات الصواريخ باتجاه قاعدة حميميم مرتين اليوم، في الصباح والمساء. وفي كل مرة كان القصف يأتي من مناطق جبل الزاوية التي تسيطر عليها "هئية تحرير الشام" (جبهة النصرة، التنظيم المحظور في روسيا).

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وأضاف "لقد تم إطلاق 36 صاروخا، وقام المسلحون بتوجيه الصواريخ مستخدمين طائرة دون طيار".

واختتم كوبشين أنه "تم صد الهجوم من قبل قوات الدفاع الجوي، ولا يوجد أي ضحايا أو أضرار مادية في القاعدة الجوية". وخلص كوبشيشين إلى أن "جميع نقاط الإطلاق تم اكتشافها وتدميرها من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية ونيران المدفعية السورية".

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة " (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب التي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.