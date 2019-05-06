أوجلان يدعو "قسد" لمراعاة حساسيات تركيا في سوريا

إسطنبول/الخليج 365

دعا زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهبية، عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تشكل منظمة "ي ب ك/بي كا كا" قوامها الرئيسي، لـ"مراعاة حساسيات تركيا في سوريا".

جاء ذلك في رسالة نقلها محامون التقوا بزعيم المنظمة في محبسه بجزيرة إمرلي في بحر مرمرة بوقت سابق.

وقال زعيم المنظمة الإرهابية في البيان، الذي قرأته المحامية نوروز أويصال: "على قوات سوريا الديمقراطية، حل المشاكل بعيدا عن ثقافة الصراع، وأن تهدف لتحقيقها في إطار الحفاظ على وحدة سوريا وتحت مظلة الدستور ومنظور الديمقراطية المحلية".

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وأضاف: "في هذا الإطار يجب مراعاة حساسيات تركيا في سوريا".

يشار أن الاستخبارات التركية نجحت بعملية نوعية في 15 فبراير/ شباط 1999، في القبض على أوجلان زعيم "بي كا كا" الإرهابية واقتياده إلى تركيا، لدى محاولته الفرار من كينيا التي كان يختبئ فيها إلى هولندا.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة "إمرالي" في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.