يونيسف: تطعيم أكثر من مليون ضد وباء الكوليرا بصنعاء

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الإثنين، تطعيم أكثر من مليون شخص ضد وباء الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة الأممية عبر الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على "تويتر".



وأوضحت المنظمة أنه استجابة لتفشي وباء الكوليرا في أمانة العاصمة صنعاء، تم تطعيم أكثر من مليون و88 ألف شخص فوق سن العام.



وأضافت أنه تم تطعيم هذا العدد في مديريات السبعين والوحدة وشعوب بصنعاء في حملة انطلقت من 24 أبريل/ نيسان الماضي، حتى 2 مايو/ آيار الجاري.



ولفتت أن الحملة تمت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وحلف اللقاح العالمي وشركاء محليين.



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وتعتبر المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما فيها العاصمة صنعاء، من أكثر المناطق التي شهدت تفشيا كبيرا للوباء.



وتقول تقارير أممية إنه تم رصد نحو 200 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، وأكثر من 110 آلاف حالة إصابة منذ بداية العام 2019 حتى مطلع أبريل الماضي.



و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.



ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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