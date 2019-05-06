قطر تعلن عودة زورق احتجزته الإمارات "قسرا"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



أعربت الدوحة، الإثنين، عن ارتياحها لعودة زورق قطري تم احتجازه قسرا في 30 ابريل/نيسان الماضي من قبل السلطات الإماراتية.



وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية أن "الزورق كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الاماراتية؛ حيث قامت السلطات هناك باحتجازه وطاقمه".



وأكد البيان أن "قطر عملت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى".



واختمت الوزارة بيانها بشكر كل من ساهم وسعى في تأمين عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الإماراتية في بيان، أنها "أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في 30 أبريل الماضي".



ووفق البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية فإن الزروق كان يحمل علم قطر وعلى متنه أربعة عسكريين اثنان منهم يحملان الجنسية القطرية.



وأضافت أن العسكريين القطريين يدعيان محمد حسم الهيل، وسعيد ناصر المري، فيما كان على الزورق فلسطيني اسمه محمد رياض، وهندي يدعى فايز تلكوم.



وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".



وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.