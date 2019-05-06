مستشفى الزلفي العام ينظم حملة “دمى لوطني” للتبرع بالدم

صحيفة الخليج الإلكترونية

نظم مستشفى الزلفي العام، ممثلا بالمختبر وبنك الدم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامعة المجمعة، لمدة أسبوع، تحت شعار “دمى لوطني” في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبلدية المحافظة بالإضافة إلى مضمار المشاةَ التابع لحي اليمامة، لدعم مخزون بنك الدم.

وأوضح مدير مستشفى الزلفي العام، الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، أن هذه الحملة تأتي في سبيل سعى المستشفى لتوفير الدم اللازم لمن يحتاجه من المرضى المنومين في المستشفيات، مضيفاً أن في التبرع بالدم فائدة طبية لجسم المتبرع نفسه، كما بين بأن هناك تجاوباً من المواطنين للتبرع بدمائهم التي تساعد مرضى هم في امس الحاجة لهذا التبرع .

وتابع، مدير المستشفى، أن العديد من الأشخاص يظنّون أنّ التبرع بالدم سيصيبهم بالضعف وفقر الدم، هذا ليس صحيحاً أبداً؛ حيث إنّ التبرّع بالدم بعد موافقة الطبيب له العديد من الفوائد، ومنها:

الاطمئنان على وضعك الصحيّ، لأن عملية التبرع بالدم لا تتم إلّا إذا أجريت فحوصات للشخص المتبرع للتأكّد من سلامته، فعند تبرّعك بالدم تتأكّد من سلامتك، وتستطيع الحصول على الإرشادات والرعاية الطبية الكاملة لعلاجك.

وأضاف، التبرع بالدم ينشّط خلايا النخاع العظمي ويحفّزها على تكوّن كميّات جديدة من الدم؛ ممّا يزيد من نشاطك، ويحسّن قدرة الدماغ والقلب والنخاع.

وأكد رئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي، خالد الدريميح، أنه إيمانا بدورنا الصحي في خدمة المجتمع وسعيا منا في توفير أسباب إنقاذ الحياة، سعينا لتنظيم حملة للتبرع بالدم والتي ستساهم بإذن الله في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم ومكوناته، كما نهيب أفراد المجتمع بالتبرع الدوري والذي يعود فوائده لصحة الجسم والوقاية من أمراض القلب كما يجدد النشاط العام في الجسد.

وأوضح، الدريميح، أن الدراسات أثبتت أنّ من يتبرّعون بالدم هم أقل عرضةً للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين والكولسترول. وكذلك التبرع بالدم يمنحك فرصة لنيل الأجر والشعور بالرّضا عن طريق إنقاذ حياة شخص ما.