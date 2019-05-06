محكمة_بحرينية: تثبيت أحكام بإعدام شخصين وسجن 56 آخرين

صحيفة الخليج الالكترونية

قضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، بتثبيت حكم قضائي بإعدام شخصين وسجن 56 آخرين لمدد مختلفة، بتهمة “تشكيل جماعة إرهابية”.

قال رئيس النيابة عيسى الرويعي، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: إن محكمة التمييز أمرت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين في قضية “تشكيل جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لأغراض إرهابية، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدًا”.

ووفق ما نقلته “سكاي نيوز”: كما شملت الاتهامات “استيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والسرقة بالإكراه، تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية”.

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وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت حكمها بتاريخ 31 يناير 2018، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا، والسجن 15 سنة لـ17 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ11 متهمًا، وبراءة اثنين من المتهمين، وإسقاط الجنسية عن 47 متهمًا، ومصادرة المضبوطات.

وقضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 28 يناير 2019، بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلًا، وتعديل عقوبة 4 متهمات بالسجن لمدة 3 سنوات، وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز، والتي قضت بتأييد الحكم، وفق ما ذكرت صفحة النيابة العامة في البحرين على تويتر.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى “تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهمًا بالخارج في إيران والعراق، وأحدهم بألمانيا، و46 في الداخل، منهم 10 هاربين من السجن.