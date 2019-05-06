بمناسبة #رمضان.. إطلاق سراح 60 نزيلًا في سجون #الحدود_الشمالية

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان.

جاء ذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية؛ حيث شمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية، «إنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك»، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو باشرت دورها بالانعقاد وما زالت منعقدة للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية.

Advertisements

وأضاف الأمير فيصل، أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 60 نزيلًا والعمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكدًا مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة، داعيًا جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة؛ ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف أطلقت، أمس الأحد، سراح 26 شخصًا يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني، أن إدارة السجن أقامت حفلًا للمفرج عنهم، مشيرًا إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم، حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.