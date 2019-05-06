إحداث وحدات للتميز بمكاتب التعليم بعسير

ابها

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، قرارا يقضي بإحداث وحدات للتميز في مكاتب التعليم للبنين والبنات في كافة قطاعات المنطقة ، تعنى برعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان ، وتوفير متطلبات مركز عسير للتميز بوحداته الثلاث ، على أن ترتبط فنيا بمركز عسير للتميز ، وإداريا بمدير ومديرة مكتب التعليم .

إلى ذلك أصدر مركز عسير للتميز دليلا تنظيميا للوحدات الجديدة وبما يحقق أهدافها ، متضمنا المهام والمسؤوليات وآليات العمل .