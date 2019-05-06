اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية السياحيّة بعسير تناقش فعاليات الصيف بأمانة عسير

الخليج - سلمى القحطاني

عقدت اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير صباح يوم امس اجتماعها في أمانة منطقة عسير ، برئاسة امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بحضور امين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة و أعضاء اللجنة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة توزيع المهام بين الأعضاء بخطوات منظمة تضمن قيام اللجنة بأعمالها بشكل متكامل .

واستعرض الاجتماع المهرجانات والبرامج التي تشرف عليها اللجنة خلال الفترة القادمة، و متابعة أهم ملاحظات الأعضاء واقتراحاتهم بما يسهم في اثراء فعاليات الصيف لهذا العام .

وأكد الدكتور الحميدي خلال الاجتماع حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أهمية الصيف من خلال تطوير ما يقدم من خدمات وفعاليات .

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وبين ما تمثله السياحة من دور رئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مطالباً بالتجديد والتنويع والابتكار في البرامج والفعاليات المقدمة لكامل فترة الصيف لهذا العام سواء على مستوى مدينة أبها أو المحافظات المستهدفة بما يحقق رضا السائح.

فيما تم مناقشة مشاركة الأمانة و بلدياتها التابعة في تنظيم الفعاليات لصيف هذا العام و تم عرض خطط البلديات في تهيئة المواقع والإشراف الكامل على تنظيم وإدارة الفعاليات .

وشدد الحميدي على أهمية تنفيذ برامج وفعاليات الصيف من قبل البلديات بالشكل المطلوب وفي أوقاتها المحددة .

الجدير بالذكر فإن الدكتور وليد الحميدي قد أكد على البلديات المشاركة لهذا العام على ضرورة توزيع مواقع الفعاليات على الأماكن السياحية والميادين العامة و الواسعة بالمنطقة و محافظاتها بقدر الإمكان منعا للتزاحم في مكان دون سواه ، وإبرازا للمعالم السياحية والثقافية بالمنطقة وتنوعها ، ومواصلة ومضاعفة العمل على تجهيز المواقع السياحية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال السياح والزائرين من داخل المنطقة وخارجها.