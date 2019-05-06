الدفاع: توافر #وظائف شاغرة بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة في جميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال، بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه على الراغبين بالتقدم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ( [email protected] ). علماً أن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.
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