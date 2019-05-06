التعليم توضح للمنقولين: أخلوا الطرف عبر “فارس” تفاديًا لإيقاف الراتب

صحيفة الخليج الالكترونية

بثت وزارة التعليم رسائل نصية، اليوم، إلى هواتف المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، لتهنئتهم بالنقل.

وشددت على ضرورة الدخول على نظام “فارس” وتقديم إخلاء الطرف خلال 15 يومًا من تاريخ يوم أمس تفاديًا لإيقاف الراتب.

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وأرسلت الرسائل النصية على جوالات المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجي والداخلي من قبل إدارة نظام “فارس” بالوزارة.

وباركت النقل للمعلم الصادر بالرقم 371565 وتقديم طلب إخلاء طرف خلال 15 يومًا من تاريخ 30-8-1440 تفاديًا لإيقاف الراتب.