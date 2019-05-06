لهذا السبب.. ترامب يوجه انتقادات جديدة للصين بشأن التجارة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الصين مجددًا، بسبب عجز الميزان التجاري الأمريكي الكبير معها، قبيل انطلاق مفاوضات تجارية مهمة بين واشنطن وبكين.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن بلاده لن تسمح بخسارة مليارات الدولارات بسبب التجارة الخارجية مع الصين أو الدول الأخرى.

وأضاف: "الولايات المتحدة ظلت على مدار سنوات، تخسر ما بين 600 و800 مليار دولار بسبب التجارة الخارجية.. مع الصين، نخسر 600 مليار دولار.. معذرة لم نعد نسمح بهذا الأمر".

وبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 30.1 مليار دولار خلال فبراير/شباط الماضي، متراجعا بنحو 3.1 مليارات دولار عن الشهر السابق له، وفق بيانات رسمية أمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الصينية إن وفدا تجاريا يستعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، تستضيفها الأخيرة، دون تحديد موعد لها.

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جاءت تصريحات الخارجية الصينية اليوم، بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب، زيادة تعريفات جمركية على بكين خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكتب ترامب على تويتر، مساء الأحد، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية من 10 إلى 25 بالمائة.

وذكر أن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين، "تتقدم لكن ببطء شديد، أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا".

ومنذ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر الماضي.