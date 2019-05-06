دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع إقتراب حدث الاعلان الرسمي عن سلسلة ون بلس 7 بدأت الشركة الصينية التشويق للاجهزة بالاعلان عن بعض المزايا التي سينفرد بها هاتف ون بلس 7 برو تحديداً.

الرئيس التنفيذي للشركة بيت لاو أكد أن الهاتف سيكون من أوائل الهواتف الرائدة (الثاني بعد جالكسي فولد) التي ستحصل على ذاكرة بالمعيار الجديد UFS 3.0 وهذا يعني سرعة أداء عالية تتخطى ماهو موجود في غالبية الاجهزة حالياً التي تستخدم معيار UFS 2.1.

ايضاً أكدت الشركة ان شاشة الهاتف ستدعم HDR10+ مع سطوع يصل إلى 1,000 nits حيث حصلت الشاشة على تقييم A+ من قبل موقع تقييم الشاشات الشهير DisplayMate.

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من الأشياء الجديدة المنتشرة في الايام الماضية هي أن نسخة البرو ستأتي بثلاثة ألوان هي الاسود والرمادي والأزرق وينتظر ان تكشف ون بلس عن تفاصيل اكثر في حدثها الذي سيقام يوم 14 مايو الجاري.

المصدر

التدوينة هاتف ون بلس 7 برو سيحصل على ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.0 ظهرت أولاً على عالم التقنية.