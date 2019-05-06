شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"ميجيل موراتينوس": مصر تؤمن بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سامح شكري وزير الخارجية "ميجيل موراتينوس"، الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث تناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينبع من الإيمان المصري بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، فضلا عن أهمية مواجهة جذور التطرف والفكر المتشدد.

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وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب. كما أبرز الوزير شكري الجهود والإنجازات التى تمت من قبل الحكومة المصرية على صعيد تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.





من جانبه، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً أيضاً إلى تقديره لجهود "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" في هذا الصدد. كما تم، خلال اللقاء، تناول أهمية العمل سوياً في إطار جهود مكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث المزيد من سبل التعاون بين مصر والأمم المتحدة.