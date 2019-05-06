تفاديًّا لإيقاف الراتب.. «التعليم» تطلب خطوة أخيرة من المعلمين المنقولين

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاديًّا لإيقاف الراتب.. «التعليم» تطلب خطوة أخيرة من المعلمين المنقولين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أرسلت وزارة التعليم رسائل نصية، اليوم، إلى هواتف المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، لتهنئتهم بالنقل.
وأوضحت أنه من الضروري الدخول على نظام “فارس” وتقديم إخلاء الطرف خلال 15 يومًا، تحتسب بداية من تاريخ يوم أمس 30-8-1440، وذلك تفاديًا لإيقاف الراتب.
وأرسلت الرسائل النصية على جوالات المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجي والداخلي من قبل إدارة نظام “فارس” بالوزارة.
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