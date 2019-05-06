فيديو| نتانياهو عن قصف غزة: المعركة لم تننه بعد.. علينا الصبر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم عدم الإعلان رسميًا، يبدو أن وقفًا لإطلاق النار بين الاحتلال والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ، بعد يومين من الاشتباكات الدامية بين الطرفين.

وفجأة توقفت غارات الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك هجمات الفلسطينيين بالصواريخ، منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ألغى القيود التي فرضها من أجل حماية السكان في جنوب دولة الاحتلال.

وتقول مصادر فلسطينية إن وقف إطلاق النار تم بمساعدة مصر والأمم المتحدة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد قال إن الحملة على غزة لم تنته.

وأضاف - بحسب ما نقله المتحدث باسمه، عوفير غندلمان أن: "المعركة لم تنتهِ بعد، وهي تتطلب الصبر والرشد".

وأشار إلى أن "الهدف (كان) ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

وقال: "ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين، ضربنا أكثر من 350 هدفا واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب."

واستشهد في الاشتباكات 27 فلسطينيا على الأقل، وأصيب أكثر من 180 شخصا. وقالت جماعة الجهاد الإسلامي إن 7 من الشهداء من أعضائها.

ومن بين الشهداء مدنيون، منهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وامرأتان حبليان.

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كما قتل أربعة إسرائيليين، منهم رجل يبلغ من العمر 58 عاما، مات متأثرا بجراحه إثر هجوم صاروخي استهدف منزلا في عسقلان، مساء السبت، وعامل في عسقلان الأحد، عندما أصاب صاروخ أحد المصانع.

كما قُتل رجل آخر، يبلغ من العمر 67 عاما، عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات سيارته. وقتل شخص رابع، في أوائل العشرينيات من عمره، في مدينة أشدود جنوبي إسرائيل.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد باغتيال أحد قادة حماس، ويدعى حامد حمدان الخضري، وقام بمشاركة فيديو يظهر لحظة استهداف سيارته.

وتشمل المواقع، التي تقول الاحتلال إنها دمرتها، مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، يقال إنه يضم مكاتب استخبارات تابعة لحماس.

وقد قصفت مقاتلات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر منطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 5 اشخاص فورا وإصابة نحو 10 آخرين.

ويقول الاحتلال إن 600 صاروخ أطلقت على الأراضي المحتلة منذ السبت، بينما استهدف القصف الإسرائيلي 320 هدفا في غزة.

وقالت إسرائيل إن دفاعها الجوي اعترض أكثر من 150 صاروخا.

وبسبب استمرار سقوط الصواريخ في الأراضي المحتلة، أغلقت جميع المدارس، التي تقع على بعد 40 كيلومترا من قطاع غزة، وفتح بعض الملاجئ للمدنيين.

ودعت أطراف من المجتمع الدولي، من بينها الأمم المتحدة، إلى التهدئة.

وأشارت تقارير، مساء الأحد، إلى أن الأمم المتحدة وقطر ومصر حاولوا التوسط من لأجل وقف إطلاق النار.