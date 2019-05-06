شكرا لقرائتكم الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 18:06

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الاثنين)، الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص .



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزورق، الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات، بتاريخ 30 أبريل الماضي وعلى متنه أربعة أشخاص جميعهم عسكريون. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزورق، الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات، بتاريخ 30 أبريل الماضي وعلى متنه أربعة أشخاص جميعهم عسكريون. وأضافت إن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون، وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل (قطري الجنسية)، ووكيل عريف سعيد ناصر المري قطري الجنسية)، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي (فلسطيني الجنسية)، والجندي فايز تلكوم (هندي الجنسية).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.