شكرا لقرائتكم الجنائية الدولية تلغي قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لاهاي - (رويترز) - | منذ 4 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 15:11

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب عام 2015، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.



وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.