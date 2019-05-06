شكرا لقرائتكم كيم يشرف على اختبار قاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز | منذ 13 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:41

أقرّت سيول بأن تحليلاً لتجارب نفذتها بيونغيانغ، خلال مناورات أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكد إعلان الدولة الستالينية اختبار قاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية موجّهة جديدة.



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وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الى أن بيونغيانغ اختبرت السبت «قاذفات صواريخ تراوح بين 240 و330 ميليمتراً، ونوعاً جديداً من الأسلحة التكتيكية الموجّهة يراوح مداها بين 70 و240 كيلومتراً».

يأتي ذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بإشراف كيم على تنفيذ «تدريب على توجيه ضربات»، لاختبار أداء «راجمات صواريخ بعيدة المدى متعددة الفوهات ذات العيار الضخم، وأسلحة تكتيكية موجّهة» في بحر الشرق.

وأضافت أن كيم أمر بإطلاق النار، وشدد على ضرورة «زيادة القدرة القتالية، من أجل الدفاع عن السيادة السياسية والاكتفاء الذاتي الاقتصادي» لكوريا الشمالية، في مواجهة «التهديدات والغزوات».

جاء تقرير الوكالة بعد يوم على إطلاق بيونغيانغ السبت أيضاً قذائف قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، في ما اعتبره محللون محاولة للضغط على الولايات المتحدة، لتقديم تنازلات في محادثاتها المتعثرة مع كوريا الشمالية، والتي تستهدف إقناع الأخيرة بتفكيك برنامجها النووي.