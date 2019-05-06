شكرا لقرائتكم مقتل 7 عسكريين فنزويليين بتحطّم مروحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 14 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:41

قُتل 7 عسكريين فنزويليين، بعد تحطّم مروحيتهم قرب كراكاس. وأعلنت وزارة الدفاع أن المروحية، وهي من طراز «كوغار» تابعة لسلاح الجوّ الفنزويلي، سقطت في منطقة جبلية في بلدة إل هاتيلو، بعدما أقلعت من كراكاس متجهة الى ولاية كوخيديس شمال غربي البلاد، حيث أشرف الرئيس نيكولاس مادورو مع القيادة العسكرية على مناورات نفّذها 5300 جندي. وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في الحادث، لمعرفة أسبابه.



وأشار مادورو الى مقتل «سبعة من الضباط الشرفاء للوطن»، وقدّم «تعازي قلبية لأقاربهم وأصدقائهم».

تزامن ذلك مع تنظيم أنصار لزعيم المعارضة خوان غوايدو مسيرة «سلمية» نحو الثكنات العسكرية، لحضّ العسكريين مجدداً على التخلّي عن مادورو. وكتب غوايدو على «تويتر»: «الهدف يتمثل في نقل رسالتنا، من دون السقوط في مواجهة ولا في استفزاز».

الى ذلك، خاطب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الفنزويليين، في تسجيل مصوّر قال فيه: «وقت انتقال الحكم حان. الولايات المتحدة تقف بقوة الى جانبكم، في سعيكم الى الحرية والديموقراطية. من حقكم أن تطالبوا بإلحاح مؤسساتكم وجيشكم وقادتكم بإعادة الديموقراطية». وختم بالإسبانية: «نحن معكم».