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ألمانيا تشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، بجهود الوساطة التى بذلتها مصر، والأمم المتحدة بين إسرائيل، والفصائل الفلسطينية، لوقف إطلاق فى غزة ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكدا على ضرورة أن يتم الالتزام به على الفور.

 

وذكر الوزير الألمانى، أنه يمكن أن تكون الهدنة المحققة، بمثابة أساس لتهدئة الوضع بشكل دائم، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى المهمة فى ذلك هى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، نهاية مارس الماضى، وحث كلا الجانبين على الوفاء بهذه الالتزامات المتبادلة التى تشمل الضمانات الأمنية لإسرائيل ،وإجراءات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية فى قطاع غزة.

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وأضاف أنه يجب أن يشتمل التحسن المستدام فى الوضع على اتفاق بين الفلسطينيين، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وأكد وزير الخارجية الألمانى استعداد بلاده لدعم جميع المبادرات التى تمنع عودة النزاعات، ودعم الجهود المبذولة لإيجاد حل الدولتين؛ مشددًا على أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى تضمن سلامًا دائمًا وعادلًا فى الشرق الأوسط.

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