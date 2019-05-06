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وأضاف الزاملي، أن المنظومة باتت مهمة في الوقت الراهن، خاصة أن العراق يطمح للحصول على المنظومة للحافظ على السيادة العراقية، بعد حصول بعض الدول المنظومة في المنطقة، خاصة أن تركيا تسعى للحصول عليها بعد إيران وسوريا.
وفي اتصال آخر مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، قال النائب فالح يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، إن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن منظومة "إس 400".
وأضاف، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المعنية بمثل هذه الاتفاقيات، لم يرد إليها أية اتفاقيات سابقة، أو معلومات جديدة بشأن هذه المفاوضات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام.
وتابع أن اللجنة وجهت خطابها إلى الحكومة منذ يومين لتوضيح ما إن كانت هناك اتفاقيات أو مفاوضات في فترة البرلمان السابق من عدمه، نظرا لأن اللجنة الحالية لم تشهد أي اتفاقيات من هذا النوع.
وأوضح أنه من المفترض أن ترد اللجنة على الخطاب الموجه لها في غضون يومين، وأن يتضمن الرد كافة التفاصيل حول الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الأمن والدفاع" العراقي السابق يكشف حقيقة مفاوضات "إس 400" مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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