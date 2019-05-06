مع حلول رمضان.. مساعدات تركية للاجئين في لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

وزعت جمعيتا "حجر صدقة" و"فتح" التركيتان، الإثنين، مساعدات غذائية ومبالغ نقدية على لاجئين فلسطينيين في لبنان، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

توزيع المساعدات جرى في مخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور السفير التركي في لبنان هكان تشاكل ورئيس جمعية "حجر صدقة" كمال اوزدال.

واستفادت من المساعدات أكثر من 100 عائلة في المخيم الذي يسكن فيه نحو 16 ألف لاجيء مسجل لدى "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).

وقال اوزدال للأناضول: "أحببنا أن ندخل الفرح على إخواننا اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المحتاجين مع بداية شهر رمضان المبارك".

Advertisements

وأضاف: "لذلك جئنا مع أخوات من النساء إلى لبنان حيث التقوا مع عائلات سورية وفلسطينية في مخيمات اللاجئين واطلعوا على أوضاعهم".

كانت جمعيتا "حجر صدقة" و"فتح" وزعتا خلال اليومين الماضيين مواد غذائية ومبالغ نقدية على نحو 200 عائلة من اللاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شرقي لبنان.

بدوره، شكر رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في حديث مع الخليج 365، تركيا وشعبها على هذه البادرة الخيرة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها النازحون السوريون في البلدة التي تحوي نحو 60 ألف نازح.

والسبت وزعت الجمعيتان 300 حصة غذائية على المحتاجين من اللبنانيين في منطقة التبانة شمالي البلاد واللاجئين الفلسطنيين في مخيم نهر البارد (شمال).

وتقّدم تركيا بمؤسساتها الخيرية الحكومية كالهلال الأحمر ومنظمة تيكا الحكومية ومنظمات خاصة، المساعدات الإنسانية على مدار العام، في أكثر من 120 دولة، تشمل مساعدات عاجلة وإغاثية وعمليات إنقاذ ومساعدات صحية وعلاجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.