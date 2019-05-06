الإمارات تقول إنها أفرجت عن زورق عسكري قطري

أبو ظبي / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الإثنين، أنها "أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في 30 أبريل/ نيسان الماضي".

ووفق بيان للخارجية الإماراتية نقلته الوكالة الرسمية للبلاد، الزروق كان يحمل علم قطر وعلى متنه أربعة عسكريين، اثنان منهم يحملان الجنسية القطرية.

وأضافت الخارجية أن العسكريين القطريين يدعيان محمد حسم الهيل، وسعيد ناصر المري، فيما كان على الزوق فلسطيني اسمه محمد رياض، وهندي يدعى فايز تلكوم.

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ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر عن الدوحة تعليق فوري حتى الساعة (11:40 ت.غ) بشأن ما ذكرته الإمارات أحد دول الرباعي العربي بجانب مصر والسعودية والبحرين الذين أعلنوا مقاطعة قطر قبل نحو عامين.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.