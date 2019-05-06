زعماء فلسطين وقطر والعراق يهنئون أردوغان بحلول رمضان

إسطنبول / الخليج 365

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالات هاتفية من زعماء فلسطين وقطر والعراق، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، الإثنين، أن الرئيس أردوغان، تلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني محمود عباس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، بهذه المناسبة.

ولفتت إلى أن زعماء الدول الثلاث، أعربوا عن تهانيهم للرئيس أردوغان بمناسبة حلول رمضان، وتمنايتهم بأن يعود هذا الشهر الفضيل بالخير على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.