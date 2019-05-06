أطباء: تناول #أغذية غنية بالألياف يطيل العمر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن أطباء المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن النظام الغذائي الغني بالألياف يعزز نظام المناعة في الجسم ويحول دون الوفاة المبكرة.

ووفقا لمعطياتهم، يساعد تناول المواد الغنية بالألياف الغذائية على إطالة العمر. كما ينخفض خطر الموت المبكر لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية، لتفاديهم أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي. وإن أفضل المواد الغنية بالألياف هي الحبوب الكاملة.

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درس الباحثون الحالة الصحية لـ 388 ألف رجل وامرأة، وقارنوا نظامهم الغذائي بحالتهم الصحية. فاتضح من هذه المقارنة، أن الذين يتناولون الألياف الغذائية هم أقل عرضة لخطر الموت المبكر.

ويشير الباحثون، إلى أن الكمية اللازمة من الألياف الغذائية التي يجب تناولها يوميا للرجال بحدود 30 غراما وللنساء 26 غراما. وقد أظهرت حساباتهم بأن تناول هذه الكمية من الألياف يبعد خطر الموت المبكر بنسبة 22%، حيث تخفض هذه الكمية نسبة وفيات الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض المعدية بنسبة 24-56% والنساء 34-59%. كما لوحظ أن تناول الألياف الغذائية يؤدي إلى انخفاض نسبة الوفيات بمرض السرطان بين الرجال”.