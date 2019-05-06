“تويتر” و”إنستغرام” تطلقان تحديثات جديدة لمستخدميها.. مع بداية رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

فاجأت شبكتا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”، المستخدمين المسلمين حول العالم، بإطلاقهما تحديثات جديدة احتفالًا بشهر رمضان، والتي ستركز على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة؛ لإضفاء روح رمضان على المحادثات.

وأوضحت تقارير صحفية، أن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، والبهاسا.

وبحسب “سبوتنيك عربي” ستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلًا هاشتاغ لكلمة “رمضان” أو “رمضان كريم” أو “رمضان مبارك”، وسيظهر بجانب الوسم المكتوب، رمز تعبيري لمسجد وهلال.

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كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت “تويتر”: إن التغريدات المتعلقة برمضان، وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 ملايين تغريدة، والتي تركزت معظمها في دول: السعودية، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.

أما شبكة “إنستغرام”، فأطلقت بدورها مبادرة رمضانية أطلقت عليها “إنستا الخير” لمشاركة أفعال الخير ونشرها.

وأطلقت كذلك فلترًا جديدًا للصور تحت اسم “فانوس” لمشاركة تحضيرات شهر رمضان، والذي كان عبارة عن ظلال وأشكال لهلال رمضان مستوحاة من الزخارف الإسلامية.